Bolu'da Otomobil Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk ve Annesi Yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinden Kapalı Spor Salonu istikametinde seyreden Meral A. idaresindeki 14 GC 146 plakalı Fiat marka otomobil ile Has Sokak üzerinden ana caddeye çıkan Mevlüt K. yönetimindeki 34 NY 5011 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kazada Fiat marka araçta bulunan sürücü Meral A. ve 4 yaşındaki kızı M.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralananlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU