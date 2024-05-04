Mudurnu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Bolu karayolu Pelitözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu'ya seyreden Turan T. hakimiyetindeki 14 GJ 212 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yavuz K. yönetimindeki 14 GB 446 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14 GJ 212 plakalı otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edildi. Şarampole devrilen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU