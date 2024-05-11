Üye Girişi
Haberler

İzzet Baysal'a Şükran Günleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında birçok eser kazandıran İzzet Baysal adına düzenlenen Şükran Günleri başladı. Program kapsamında çelenk sunma töreni, yürüyüş ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.

Anıt Park'ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bolu Kent Konseyi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Koman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Meydanı'nda açılan stantlar protokol üyeleri tarafından gezildi.

Ardından Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca "İzzet Baysal'a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Çevredeki vatandaşların alkışlarla destek verdiği yürüyüşün ardından İzzet Baysal Anıtı'na Valilik, Belediye ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çelenkleri bırakıldı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın gönderdiği mektup okundu.

Vali Erkan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, İzzet Baysal'ın eğitim, sağlık, kültür gibi birçok alanda Bolu'ya önemli eserler kazandırdığını belirterek, "Ona şükran duymamak, dua etmemek mümkün değil. Hayır kapısını sürekli açık tuttu, Bolu'ya ve ülkemize önder oldu." dedi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, protokol üyeleri, İzzet Baysal Vakfı yönetimi ve mütevelli heyeti ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bolu Kültür Etkinlik Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title