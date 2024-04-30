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Bolu'da mutfak tüpü alev aldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mutfak tüpünün alev alması neticesinde çıkan yangını komşular söndürdü. Yangın sebebiyle mutfak hasar aldı.

Bolu'da mutfak tüpü alev aldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mutfak tüpünün alev alması neticesinde çıkan yangını komşular söndürdü. Yangın sebebiyle mutfak hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Hacihalimler Köyü Merkez Mahallesinde bulunan 2 katlı ahşap evin mutfağında bulunan tüp henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Ev sahibi Ayşe Yaşar, tüpün alev almasıyla üstüne ıslak bez attıklarını ve su dökmelerine rağmen yangının sönmediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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