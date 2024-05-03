Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadelede Gönüllülere Eğitim Verildi

Bolu'da orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak yer alacak köylülere eğitim verildi. Muhtemel orman yangınında alevlerle mücadeleye güç katacak vatandaşlar, müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı şekilde öğrenildi.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan orman köylerinde, toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan gönüllü uygulamasına dahil olan vatandaşlara eğitim faaliyeti düzenlendi. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitim, Pelitçik köyünde yapıldı. İşletme Şefi İlker Mali tarafından verilen eğitimlere Gövem, Kuzfındık, Pelitçik, Saccılar ve Sebenardı köylerinden toplam 35 kişi katıldı.

Eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi. Yangın öncesi ve sonrasında yapılacakla hususların aktarılmasından sonra katılımcılara su tankerlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili müdahalenin yer ekipleri tarafından yapıldığını ifade eden yetkililer, muhtemel orman yangınları ile mücadelede yer ekiplerine katılacak ve destek olacak orman yangınları gönüllüsü vatandaşların eğitimlerinin, belli aralıklarla yıl boyunca devam edeceği belirtti. - BOLU