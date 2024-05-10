İstanbul'da öldürülen öğretmen için Bolu'da eylem

İstanbul'da özel bir okulda eski öğrencisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Oktugan için Bolu'da yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan, 7 Mayıs'ta 5 ay önce okuldan kovulan Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler, Oktugan'ın ölümüne tepki gösteriyor. İş bırakma kararı alan öğretmenler Bolu'da da eylem yaptı.

Bolu'nun ana caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla eğitimciye şiddete karşı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Bolu Valiliği önüne kadar yürüyen öğretmenler Valilik Meydanı'nda basın açıklaması yaparak "Artık Yeter" sloganları attı. - BOLU