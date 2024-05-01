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Bolu Dağı Tüneli'nin güçlendirme çalışmaları temmuzda başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı körüğe çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı körüğe çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini belirtti. Uraloğlu, "Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi.

"Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık"

Çalışmaların 1. etabı kapsamında tünel portalının Ankara yönünün tünel girişinin çelik konstrüksiyon, her biri 7 mm kalınlığında olan çift plakalı körüğe çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik" diye konuştu.

"5 çelik genleşme derzi değişimi yapıldı"

3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 çelik genleşme derzi değişimi yapıldığını da söyleyen Uraloğlu, trafiğe kapatılan kesimde ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla 3.2 kilometre üstyapı onarım çalışması, 3 kilometrelik kesimde de refüjdeki beton bariyerlerin yenilenerek 7 Kasım 2023 tarihinde otoyolun trafiğe açıldığını ifade etti.

"2. etap çalışmaları temmuzda başlıyor"

Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2. etabı kapsamında Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametinin temmuz ayında trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını söyledi. D-100 üzerindeki heyelan çalışmalarına bağlı olarak tarihin değişkenlik gösterebileceğini belirten Uraloğlu, söz konusu istikamette trafiğin Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na aktarılacağını ifade etti. Uraloğlu, sürücülerin otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabileceklerini bildirdi.

300 ton çelik kullanılacak

Tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı körüğe çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağını da aktaran Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik. Viyadük-1 ve Viyadük-4'de depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 adet çelik genleşme derzi değişimi yapacağız. Ayrıca, trafiğe kapatılan kesimde orta refüjdeki beton bariyerler yenilenecek. Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan bu önemli güzergahı bakanlık olarak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda güçlendiriyor ve yeniliyoruz. Söz konusu çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi planlanmakta olup otoyol trafiğe açıldıktan sonra mühendislik dolgusu ve gabion yapısının tamamlanması için şerit daraltmaları olabilecektir." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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