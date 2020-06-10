Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
10.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:24
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA