Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığını belirterek, "Bunun yanında Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığını belirterek, "Bunun yanında Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Kısa Çalışma Ödeneği'nden mevcutta yararlananların, bu imkandan faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı olarak İş Fesih Sınırlaması ve dolayısıyla Nakdi Ücret Desteği de 1 ay daha devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından, açıklamada bulundu. Sağlıktan güvenliğe, sanayiden tarıma ve ihracata kadar pek çok konuyu enine boyuna görüştüklerini kaydeden Erdoğan, "Bir sonraki toplantımızı, Kabinemizin ikinci yılını tamamlamış olarak yapacağız. Türkiye'nin yeni yönetim sistemindeki ikinci yılı vesilesiyle kapsamlı bir değerlendirmeyi, bir sonraki Kabine Toplantımızın ardından inşallah milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ RİSK GRUBUNDAN UZAKLAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından bu yana hep olduğu gibi bugünkü Kabine Toplantısı'nın da öncelikli gündeminin koronavirüs salgını ve sonuçları olduğunu ifade ederek, "Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız. Bunun için tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Özellikle baş harflerinden ilhamla 'tamam' diyerek ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bu ilkelere riayet ettiğimiz ölçüde ülkemizi salgın musibetinden uzak tutabiliriz. Amacımız, vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız" mesajını verdi.Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtıklarını kaydeden Erdoğan, salgın döneminde esnaf ve sanatkardan çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her kesimi verdikleri desteklerle ayakta tuttuklarını söyledi. Erdoğan, nakdi yardımlardan, vergi ertelemeleri ve kredilere kadar devletin tüm imkanlarını milletin emrine verdiklerini, bu sayede içinden geçilen olağanüstü dönemin sıkıntılarını her kesim için en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ 1 AY DAHA UZATIYORUZ'Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmelerin, peyderpey yeniden çalışmaya başladıklarını belirten Erdoğan, ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını bildirdi. Özellikle reel sektöre verdikleri destekleri sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde atılacak adımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Bilindiği gibi Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Kısa Çalışma Ödeneği'nden mevcutta yararlananların, bu imkandan faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı olarak İş Fesih Sınırlaması ve dolayısıyla Nakdi Ücret Desteği de 1 ay daha devam ediyor."Erdoğan, gençlere yeni ve güçlü fırsatlar sağlamak, gelişimlerini ve hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 'Sürekli Kişisel Değişim' temalı bir proje çağrısına çıktıklarını açıklarken, "Sivil toplum kuruluşlarını hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrıdan gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başlıkları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sitesi üzerinden 1 Temmuz'dan itibaren başlayacaktır" dedi.Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Irak'a yönelik bir yardım paketinin yarın yola çıkacağını söyleyen Erdoğan, "Bu pakette maskeden tuluma, solunum cihazından ilaca kadar salgın döneminde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme vardır. Böylece Türkiye, bu tavrıyla bir kere daha komşularının, dostlarının, kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır" diye konuştu.'SALGIN SONRASI DÜNYANIN YILDIZ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye'nin salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmasının yetmediğini, yakın çevresinden başlayarak güçlü sosyal ekonomik ve ticari ilişkileri olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalamasının gerektiğini kaydetti. Salgının sürmesinin ilerinin görülmesine engel olduğunu aktaran Erdoğan, "Buna rağmen içeride ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir. Sağlık alanındaki alt yapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam etmemiz, üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Ayrıca, güvenlik alanında attığımız adımlar, bölgesel ve küresel bir güç olma kararlılığımızın altının dolu olduğunu göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye, kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi" dedi.Yılın ilk 5 ayında organize sanayi bölgelerinde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, özel sektörün talep ettiği 110 bin yeni istihdamı öngören 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesinin de bir diğer önemli gösterge olduğuna işaret etti.'CUMHUR İTTİFAKI TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine ve ülkelerine sahip çıkması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin özellikle atılım dönemlerinde saldırılara maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, son 7 yılda yaşananların bu tespitin haklılığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Milli gelirin trilyon dolar sınırına getirildiği 2013 yılından başlayarak Türkiye'nin demokrasisine ve kalkınmasına yapılan her saldırının aynı stratejinin bir parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Amaç, Türkiye'nin önünü kesmek, ülkemize diz çöktürmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetli duruşu sayesinde bunu başaramadılar" diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz, destansı bir direnişle darbe girişimini de sonuçsuz bırakınca sınırlarımıza dayandılar. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde yine hüsrana uğrayınca, ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirler bu tuzağı da bozdu. Salgın döneminde dahi boş durmadılar. Asılsız haberler le ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar. Bu süreci de alnımızın akıyla geride bırakarak ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi, milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bu kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhur ittifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve özellikle Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur."'ÇOĞULCU VE TEMSİL DÜZEYİ YÜKSEK BARO YAPISINDA KARARLIYIZ'Türkiye'nin herhangi bir meselesini çözmek için harekete geçtklerinde, karşılarında hep aynı kesimleri bulduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki gösterdi. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.'MİLLETİMİ SAPKINLIĞA KARŞI TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kesim tarafından sinsice milli ve manevi değerlere saldırıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: "İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini, Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Türkiye güvenliğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahiptir. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bu tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve beşeri felaketlerden muhafaza etmesini niyaz ediyorum."'EKONOMİ ÇOK GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA SÜRECİNDE'Türkiye'nin bilhassa salgın döneminde sağlık konusunda en küçük bir rehavete rıza göstermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ekonomi ile ilgili şu mesajları verdi: "Diğer yandan insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaları, üretmeleri, kazanmaları gerektiği gerçeğini de asla gözden ırak tutmuyoruz. Salgının tırmandığı dönemde tüm adımlarımızı hiçbir maliyet hesabı yapmadan sağlık merkezli olarak attık. Şimdi de ekonomi, üretim, istihdam odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Özellikle milletimiz, işletmelerin faaliyetlerine ara vermesinden sokağa çıkma sınırlamalarına kadar salgın döneminde üzerlerine düşen tüm fedakarlıkları yapmıştır. Bugün de kimi istisnai görüntülere rağmen çoğunluğun kurallara riayet ettiğini görüyoruz. Bize düşen bir an önce üretimi ve istihdamı artırarak bu gayretlerin boşa gitmemesini sağlamaktır. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'lik büyüme performansı ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır. Üstelik ilk çeyreğe dair olan mart ayının ikinci yarısını salgın tedbirleri sebebiyle büyük ölçüde kaybettiğimiz halde bu neticeye ulaştık. Mayıs ayında başlayan normalleşme takvimini haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. Nitekim haziran ayı ile ilgili öncü veriler ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Tabi haziran ayı sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile yüzde 33 arasında bir artış görüldü. Tüketici güven endeksi, bu ay yüzde 5,2 artış ile son 14 ayın zirvesine çıktı."'TURİZMDE SEVİNDİRİCİ HABERLER BEKLİYORUZ'Erdoğan, Reel Kesim Güven Endeksinin de yüzde 15,7 artış ile 92,6 seviyelerine ulaştığını, Ekonomik Güven Endeksi'nde ise mayıs ayına göre yüzde 19 gibi büyük bir sıçrama yaşandığını ifade etti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranında 3,4 puanlık artışla yüzde 66'lara gelindiğini, ekonomik performansın en önemli göstergelerinden biri olan organize sanayi bölgelerindeki elektrik kullanımının Haziran'da yüzde 26 arttığını bildiren Erdoğan, "Aynı şekilde yurt dışından da sevindirici haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki artış, gözle görülür bir hal aldı. Nitekim haziran ayının ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah çok yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz. Elbette kayıplarımızı henüz tamamen geri alabilmiş değiliz. Tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum, sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. İş yaptığımız ülkelerin de normal düzene dönmeleri gerekiyor. Önemli olan yaklaşan yeni döneme hazırlıklı olmaktır. Gerçekçi bir değerlendirmeyle kendimize baktığımızda bu konuda hem hazırlıklı hem de avantajlı olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve büyüklüğüne inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi demokraside ve ekonomide dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlı olduklarını belerek, "Bozguncuları, fitnecileri, fesatçıları kendi husumet çukurlarında çırpınmaya terk ederek, 83 milyon hep birlikte çarpan yüreğimizle geleceğimize umutlu bakmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA