Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. (4)

Erdoğan: "TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir."

Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."

Erdoğan: "Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz."

Erdoğan: "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:13:10. #1.16#
title