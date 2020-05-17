Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri, sahilde yürüyüş yaptı
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Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri, sahilde yürüyüş yaptı

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri, sahilde yürüyüş yaptı
17.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:45

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Yürümekten yorulan bazı vatandaşlar oturacak yer olmamasından şikayet ederek, yol kenarındaki işletmelere ait sandalyelere oturup, dinlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Kısıtlamanın olduğu günler içerisinden bir gün seçilerek sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ikinci kez sokağa çıktı. Bu hafta hava sıcaklarının artması nedeniyle 65 yaş üstü kişilere zarar verebileceği düşünülerek sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlenerek, 12.00-18.00 olarak belirlendi. Çanakkale'de kısıtlamanın esnetildiği ilk dakikalardan itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, deniz havası almak için sahile akın etti.

Kordon boyunda yürüyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yürümekten yorulan bazı vatandaşlar oturacak yer olmamasından şikayet ederek, yol kenarında duran işletmelere ait sandalyelere oturup, dinlendi.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk dakikalarda sokağa çıkan Mehmet Karadağlı (70), "Bu uygulamayı yerinde buluyorum. Bazı düzenlenmesi gereken yanlarının olduğunu düşünüyorum. Zamanın biraz daha uzun veya kısa olarak haftada 2 güne yayılması daha mantıklı olur. Pazar günü bankadaki işimizi göremiyoruz. Bu nedenle bazı zorluklar çekiyoruz ama pandemi döneminde bunlar normaldir. Herkesi memnun edemezsin" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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