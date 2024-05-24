1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nde 30 Bini Aşkın Kişi Çalıştı

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin değişik safhalarında 17 bini köprü tarafında, 13 bini otoyol tarafında olmak üzere 15 farklı milletten toplam 30 bini aşkın kişi çalıştı.

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Köprü ile birlikte açılışı yapılan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ayakları 38 metrelik, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayakları ise 46 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Her iki viyadüğün ayakları ise, 41,7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nden esinlenerek tasarlandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün 18 Mart'a atıfla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kule yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisinin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı. Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle 'Dünyanın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' ünvanına sahip oldu.

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin farklı safhalarında 17 bini köprü tarafında, 13 bini otoyol tarafında olmak üzere 15 farklı milletten toplam 30 bini aşkın kişi çalıştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nda, projenin değişik safhalarında 17 bini köprü tarafında 13 bini otoyol tarafında olmak üzere 15 farklı milletten toplam 30 bini aşkın kişi çalıştı. Yüzde doksandan fazlası Türk olmak üzere yaklaşık 900 mühendis görev aldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün yapım hikayesinin arkasındaki kahramanlara sonsuz teşekkürlerimizle" denildi. - ÇANAKKALE