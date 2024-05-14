Çanakkale'de FETÖ üyesi yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası bulunan H.N.E. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs Çanakkale E tipi cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE