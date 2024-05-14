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Çanakkale'de FETÖ üyesi yakalandı

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Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası bulunan H.N.E. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs Çanakkale E tipi cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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