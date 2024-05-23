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Çanakkale Boğazı'ndan geçen tanker makine arızası yaptı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 241 metre uzunluğundaki 'HERA 1' isimli tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen tanker makine arızası yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen 241 metre uzunluğundaki 'HERA 1' isimli tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Rusya'dan Hindistan'a giden 241 metre uzunluğundaki 'HERA 1' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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