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Çanakkale'de Sahil Güvenlik Operasyonunda 1.300 Kilogram Midye Ele Geçirildi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 300 kilogram midye ele geçirildi. Yasa dışı toplanan midyeler, doğal alanlarına bırakıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 300 kilogram midye ele geçirildi.

Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda bin 300 kilogram midye ele geçirildi. Yasa dışı toplanan midyeler, doğal alanlarına bırakıldı.

Konuya ilişkin Eceabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, denizlerde kaçak avcılığa asla müsaade edilmeyeceği, gece gündüz denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Çanakkale Eceabat Çevre Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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