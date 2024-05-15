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2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu?

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2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul'da köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi ve otoyol ücretleri ne kadar olduğu merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapıldı. Peki, 2024 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü kaç TL?

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. 2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir...

2024 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2024?

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıktı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FSM KÖRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu?

YUVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yapılan zam sonrası İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL olurken İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki otomobil geçişleri ise 419 TL'ye yükseldi.

2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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