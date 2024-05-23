Üye Girişi
Haberler

Hububat Sektör Kurulu Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hububat Sektör Kurulu Toplantısı'nda, buğdayın önemi ve Türkiye'deki üretim miktarları konuşuldu.

Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir Başmüdürlüğü ve Çanakkale Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, buğdayın gerek Türkiye'de gerekse dünyada beslenmedeki en temel besinlerin ham maddesi olması itibarıyla diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2023 yılında 22 milyon ton buğday, 9,2 milyon ton arpa, 9 milyon ton mısır ile son yılların en büyük üretimlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Deniz, "Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarla üretici ve hububat lehine aldığı kararlar, buğday ekim alanlarındaki azalışı sonlandırmış ve ekim alanlarının artmasını sağlamıştır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da Çanakkale'de bu yıl 929 bin 700 dekar alanda hububat üretileceğini anlattı.

Bu alanın 644 bin 17 dekarında buğday ekili olduğunu dile getiren Türkarslan, şu bilgileri verdi:

"2024 yılı süne mücadele programına 500 dekarlık sürvey alanı hedeflenmiş, kıymetlendirme sürvey çalışmaları 526 bin 917 dekarlık alanda 20 ekip, 99 teknik personel ile süne kıymetlendirme, yumurta parazitoit, nimf sürveyleri aralıksız olarak yapılmakta, ekonomik zarar eşiğine ulaşıldığında kimyasal mücadele ilanı verilmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken bir yandan da süne mücadelesi hakkında köy kahvelerinde, tarla başlarında birebir üreticiler çalışmalara davet edilerek çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmekte olup bu sene 2 bin 23 üreticimiz bilgilendirilmiştir."

TMO Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu ise TMO olarak sezonun daha rahat geçebilmesi için çalıştıklarını, alım faaliyetleri için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Toplantıya, Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Büyükgaga, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen, hububat sektörü üyeleri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Türkiye Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Bakmadan Geçme

6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne? Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta? ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 23 Mayıs tarihi hangi burç olur? Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı? EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? Halil İbrahim Özgün kimdir? Halk Tv konuğu Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün biyografisi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM! Temmuz ayında asgari ücrete zam geliyor mu? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128112 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title