Eski Eşini Bıçaklayan Sanık 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski eşini bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası aldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın, Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası aldı.

Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıkyık'tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik'e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Halil Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma 14 Mart'ta başladı. Savcı tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarında yargılanmasını talep etti. Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik, taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Halil Karabıyık duruşmadaki ifadesinde, "4 ay kendimi tam olarak savunamadım. Mütaalayı kabul etmiyorum. Benim niyetim kötü olsa müştekiye bunu yapardım. Kaç kişi olursa olsun öldürebilirdim. 1 santim bıçak yarasıyla insan ölmez. Ben bıçağı demir tarafından tuttum. Eski eşimin yanına kızım için konuşmaya gittim. Olay anında müşteki bana küfür etti. Elin adamlarıyla yaptığı konuşma beni rahatsız etti. Kızımı alamaya gittim. Konuşmak isterken bana hakaret ettiği böyle bir eylem gerçekleştirdim. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Sanık Halil Karabıyık savunmasının ardından beraatını talep etti. Mahkeme tutuklu sanık Halil Karabıyık'a karar duruşmasında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Müşteki Avukatı Enzer Özer, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün Elif hanımın karar duruşmasındaydık. Savcılık bugünkü duruşmada mütalaasında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bizde mütalaaya aynen katıldığımızı, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan en üst haddinden cezalandırılmasını istedik. Hakim kararında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan neticeden 15 sene hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda iyi hal indirimi vermedi. ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu haklı hukuk mücadelemizde yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ederiz" dedi.

Müşteki Elif Gedik ise, adaletin yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarım, oğlum, benim ve ailemin 16 senedir yaşadığı korku, şiddet ve tehditler çok şükür ki sona erdi. Hepimizin can güvenliği artık tehlike de değil. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Adalete de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.