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Çanakkale'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçlarında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde birçok alanda kontrol gerçekleştirildi ve aranan kişiler yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik denetim yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan denetimlerde, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi.

Denetimlerde 1074 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Aranan 2 kişi yakalanarak haklarında idari işlem uygulandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise, 198'i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 4'ü servis aracı olmak üzere 65 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Çocuk Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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