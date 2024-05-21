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Çanakkale'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde panelvan bir araç denize düşmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı. Kazada deniz kenarının sığ olması sebebiyle araç deniz sularına kapılmazken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde panelvan bir araç denize düşmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ayvacık'a bağlı Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkiinde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev'in kullandığı 22 ACD 667 plakalı minibüs, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi. Kazada deniz kenarının sığ olması sebebiyle araç deniz sularına kapılmazken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, devrilen araç ise vinç yardımıyla karaya çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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