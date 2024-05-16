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Çanakkale'de 30 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14'ü çocuk, toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında ilçesi Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk, toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk, toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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