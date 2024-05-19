Kepez'te düzenlenen Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Ertuğrul Dağdeviren kazandı
Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlere 250 güreşçi katıldı ve kıyasıya mücadeleler yaşandı. Finalde Mustafa Arslan'ı yenen Dağdeviren, büyük bir başarı elde etti. Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve protokol üyeleri izledi.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren kazandı.
Kepez Belediyesince Kepez Ahmet Taşçı Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 14 kategoride 250 güreşçi katıldı.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Mustafa Arslan'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu.
Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, protokol üyeleri ile güreşseverler izledi.