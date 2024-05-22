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Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam motosiklet kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ege Zengin, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ege Zengin, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 17 TG 632 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Ege Zengin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ege Zengin için öğle namazını müteakip Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından çocuğun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Ege Zengin'in ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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