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Çanakkale Ayvacık'ta Kaçak Yapıların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

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Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık ilçesindeki kaçak yapıları yıkma çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ruhsatsız ve süresi dolmuş olan yapılar yıkılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak yapıları yıkım çalışmaları sürüyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor. İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen bu çalışmalar kapsamında Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü'nde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımlarının yapıldığı, mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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