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Çanakkale'de denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkisinde Azerbaycan uyruklu bir sürücünün kullandığı minibüs denize devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkisinde Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev'in kullandığı 22 ACD 667 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkartıldı.

Sığ bölümde kalan minibüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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