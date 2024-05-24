TCG Nusret Müze Gemisi Anamur'da Ziyarete Açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Anamur ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Anamur İskelesi'ne yanaştı.

Buraya demirleyen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, gemide fotoğraf çekildi.

TCG Nusret Müze Gemisi'ne savaş gemisi TCG Karpaz da eşlik etti.