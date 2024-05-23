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Çanakkale'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Çanakkale'de 12 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de 12 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde 12 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli H.M.Y. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince saklandığı damda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan H.M.Y.'nin kardeşine ait kimliği kullandığı ve uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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