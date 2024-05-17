Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 7'si çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 7'si çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 7'si çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE