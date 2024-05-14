Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamet ve otellerde kalan, herhangi bir kimlik, belge veya pasaport ibraz edemeyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.