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Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, ikamet ve otellerde kalan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, polis işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamet ve otellerde kalan, herhangi bir kimlik, belge veya pasaport ibraz edemeyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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