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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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