Çanakkale'de Duyu Bütünleme Atölyesi Açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu'nda, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği, Gelibolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı.

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) tarafından desteklenen, Gelibolu Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında oluşturulan "Duyu Bütünleme Atölyesi"nin açılışı, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, törende yaptığı konuşmada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Engellilik sadece fiziksel engelleri değil aynı zamanda duygusal ve sosyal engelleri de içerir. Engelli bireylerimizi de topluma katarak onlarla empati kurmalıyız. Çünkü biliyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle Engelliler Haftası toplumun her kesiminde farkındalık ve anlayışı artırmak için önemli bir platformdur. Engellilik konusunda bilgi edinmek ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak daha kapsayıcı bir toplum inşa etmemize yardımcı olabilir. Herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız."

26 Kasım İlkokulunun özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin gösterilerinin yanı sıra öğrencilerin engelli bireyleri anlamaları, duygudaşlık kurmaları ve onlarla uyumlu yaşam sürmeleri için bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilerin işaret dilinde şarkılar söylediği açılışta özel eğitimli öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı.

"Duyu Bütünleme Atölyesi"nin açılışı, Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, Avustralya Başkonsolos Vekili Barış Kaya ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Koordinatörü Recai Başarır tarafından yapıldı. Ardından özel eğitim öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi, piyona resitali eşliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Kaymakam Bekir Abacı, farkındalık yaratmak amacıyla Braille alfabeli notaları parmaklarıyla dokunarak tanımaya, Burak Batır gözlerini kapatarak, boya kalemleriyle resim yapmaya, Barış Kaya da tek eliyle ayakkabı bağcığını bağlamaya çalıştı. Program, gözleri bağlı öğrencilerin içinde zil bulunan topla oynadıkları oyunla sona erdi.

Özel eğitim öğrencileri içinde tırmanma alanı, salıncak, basket potası, kale, yürüme bandının yer aldığı Duyu Bütünleme Atölyesi'nde, uzman öğretmenler eşliğinde sportif eğitimler alacak.