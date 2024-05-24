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Çanakkale'de 7'si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 7'si çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-28', 'TCSG-6', 'KB-4305' ve 'KB-4510' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 7'si çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Ayvacık Göçmen Çocuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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