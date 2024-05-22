Çanakkale'de çöplük yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Koyunyeri köyü gölet yolu kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Çan Orman İşletme Müdürlüğünce iki arazözle ekipler gönderildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.