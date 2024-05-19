19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenleri Düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Aksoy'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından spor, halk oyunları ve bando takımı gösterileri yapıldı, şiirler okundu.

Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa milletvekilleri, protokol üyeleri katıldı.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının adından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam eden törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından çeşitli gösteriler sunuldu. Yarışmalarda dereceye girenler öğrencilere ödülleri verildi.

Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kalkan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaştırılarak Çanakkale ruhunun yeniden yeşertildiği gün olduğunu söyledi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Katılımcılar, çelenk töreninin ardından bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler Dumlupınar Spor Salonu'nda devam etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Program, şiirlerin okunması, Gençlik Haftası'nda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, sporcu gruplarının gösterileri, halk oyunları ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı gösterileriyle sona erdi.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı atarak milli mücadele ateşini tutuşturduğu tarihin 19 Mayıs 1919 olduğunu hatırlattı.

Kılıç, 19 Mayıs'ın esarete hiçbir vakit boyun eğmemiş, hürriyete tutkun, Türk milletimizin yeniden ayağa kalktığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarih olduğuna değinerek, "19 Mayıs, kurtuluşun ilk adımıdır. 19 Mayıs yeniden şahlanışın ön sözüdür. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fidanı, ilk haykırışıdır." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda gençler tarafından Yalova Valisi Hülya Kaya'ya Türk bayrağı takdim edildi.

Vali Kaya ve protokol üyeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyelerini verdi.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki kutlamalar kortej yürüyüşüyle başladı.

Balıkesir Tren Garı'nın önünde başlayıp, Atatürk Anıtı'nda sona eren korteje Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 9. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Balıkesir milletvekilleri katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıta çelenk sunulmasının ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda devam eden törenlerde şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, kortej halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Karayolları Kavşağı'na yürüdü.

Kutlamalar, İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda müzik dinletisi ve dans gösterileriyle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandığını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının büyük bir tarihi adım olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, bir milleti tarih sahnesinden silmeye çalışanlara karşı topyekun bir başkaldırıdır. 19 Mayıs, yeni bir başlangıç hatta yeniden doğuştur. Bu yolda, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Türkiye'nin yarınları olan gençlerimiz için gece gündüz çalışmakta, onların en iyi şekilde yetişmesi, en iyi yerlerde olması için her türlü imkanı ve bu imkan çerçevesinde uygun ortamı hazırlamakta kararlıyız."

Etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve diğer ilgililer ile vatandaşlar yer aldı.

Öte yandan Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de törenler gerçekleştirildi.