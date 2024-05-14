Bozcaada'da eski karısını bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanan sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık avukatı Mehmet Altın, bıçakla yaralanmaya ilişkin adli tıp raporunun yeniden alınması, Elif Gedik ve olaydan bir gün önce Gedik'in yanında olduğu öne sürülen kişinin telefon kayıtlarının incelenmesi talebini yineledi.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın eski eşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Altın da sanığın öldürme kastı olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı Enzer Özer ise savcılığın mütalaasına katıldıklarını söyleyerek, sanığın eski eşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun en üstünden ceza alması talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Halil Karabıyık, 4 aydır kendisini tam olarak savunamadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim niyetim kötü olsa müştekiye bunu yapardım. Kaç kişi olursa olsun öldürebilirdim. 1 santim bıçak yarasıyla insan ölmez. Ben bıçağı demir tarafından tuttum. Eski eşimin yanına kızım için konuşmaya gittim. Kızımı almaya gittim. Konuşmak isterken bana hakaret ettiği böyle bir eylem gerçekleştirdim. Pişmanım böyle olmasını istemezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Özer, Elif Gedik'in karar duruşmasına katıldıklarını ifade etti.

Savcının mütalaasında sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep ettiğini hatırlatan Özer, kendilerinin de mütalaaya aynen katılarak en üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, iyi hal indirimi uygulanmadığını ve tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirten Özer, "Bu haklı hukuk mücadelemizde yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Müşteki Elif Gedik ise adaletin yerini bulduğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarım, benim ve ailemin 16 senedir yaşadığı korku, şiddet ve tehditler çok şükür ki sona erdi. Hepimizin can güvenliği artık tehlikede değil. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Adalete de çok teşekkür ediyorum." dedi.