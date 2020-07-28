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Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

"Fedakarlık yapılacak""Mensah'ımız var, istemeyen takım yok"Kaan ÜLKER / - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili tavsiye kararının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı
28.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:47

"Fedakarlık yapılacak"

"Mensah'ımız var, istemeyen takım yok"

Kaan ÜLKER/ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili tavsiye kararının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, koronavirüs pandemisi döneminin kulüpleri olumsuz anlamda çok etkilediğini dile getirerek, "Pandemi sonrası sıralamaya bakarsanız, bu net şekilde görünüyor. Tabii Kulüpler Birliği Vakfı sadece tavsiye kararı aldı ama kulüp başkanlarının ortak fikirde birleşerek böyle bir tavsiye kararına dahil olmaları beni çok duygulandırdı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi."FEDAKARLIK YAPILACAK"Kulüp sayısının 21'e çıkması halinde gelir pastasının bölüneceğiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Gözbaşı, "Bütün kulüplerin mali durumu ortada, hepsinin soru işareti var. Doğal karşılıyorum. Ama bu dönemin özel bir dönem, pandemi dönemi olduğu ortada. Herkes türlü fedakarlıklar yapıyor, dayanışma içinde bunda da bir fedakarlık yapılacak. Fedakarlıkta bulunmayı düşünen tüm kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Berna Gözbaşı, toplantıyı bir ara terk etmesiyle alakalı gelen soruya da ise "Ben tek kadın başkan olarak kapris yapma hakkımı kullandım (Gülerek). Sorun yok" yanıtını verdi."MENSAH'IMIZ VAR, İSTEMEYEN TAKIM YOK"

Kayserispor'un birçok futbolcusunun transfer gündeminde olmasıyla ilgili olarak Gözbaşı, şöyle konuştu: "Çok gündemdeyiz. Mensah'ımız var istemeyen takım yok. Bundan mutluyum, demek ki değerli oyuncularımız var. Ama hiçbiriyle ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Ben de basından görüyorum, burayla anlaştı, burayla görüştü diye. Bu olduğu zaman ben zaten çok şeffafım, basınla paylaşırım. Şu anda böyle bir şey yok. Ligde kalma-kalmama durumu netleşene kadar da bu konuda bir gelişme olmayacak."

Kaynak: DHA

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