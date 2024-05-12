Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, baştan sona üstün oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Maçta üstün tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Kartal, "Maça mecburi rotasyonla başlamak zorunda kaldık. Hafta içi sakat oyuncularımız vardı, onlar düzelmedi. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım iyi bir takımımız var. Bu akşam maçı baştan sona üstün oynayarak güzel bir galibiyet elde ettik. Daha da farklı kazanabilirdik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

93 puana ulaştıkları halde lider durumda bulunmamalarının zor bir durum olduğunu dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Hem taraftarlar hem camia hem de bizler açısında oldukça zor bir şey. Bugün itibarıyla 93 puanımız var ama rakibimiz bizden önde. Biz bugün kazanıp, önümüze bakarak devam etme hedefiyle maça çıktık. Üç maçın 3'ünüde kazanıp sonuçları bekleyecektik. Ona göre ne olacaksa olacak. Gelecek hafta sonu rakibimizle (Galatasaray) oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Kalan iki maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz."

Kartal, taraftarların maç içerisindeki tepkisine ilişkin soruya, "Moral bozukluğundan tepki koymuşlardır. Olmaması gerekirdi, olmamasını isterdik ama oldu. Biz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Bazı maçlarda hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Beraberliklerimiz oldu. Sivasspor ve Galatasaray karşısında çok da iyi oynamamıştık ama diğer berabere kaldığımız maçlarda hep üstün olan, golleri kaçıran taraf bizdik. Geçen haftaki Konyaspor maçında 8 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Bazen futbolda olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Şu an geldiğimiz noktada puan olarak gerideyiz ama hafta sonu rakibimiz yenmek için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu aktaran Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.