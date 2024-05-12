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Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, bireysel hatalar yaptıklarını söyledi. Vukas, Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, bireysel hatalar yaptıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Kadıköy'e iyi bir mücadele sergilemek için geldiklerini vurgulayan Vukas, şunları kaydetti:

"Aslında buraya oyun oynamak için geldik. Kendi alanımızda beklemek, savunma yapmak istemedik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları olması ve bizim de fazlaca bireysel hata yapmamız nedeniyle mağlup olduk. Önümüzde final gibi bir TÜMOSAN Konyaspor maçı var. Kaderimizi kendi elimizde tutuyoruz. Umut ediyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanacağız."

Kaynak: AA / Spor

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