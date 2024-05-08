Kayserispor, Burak Yılmaz ile iç sahada zorlanıyor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Takım, 13 maçta 3 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşattı.
Kayserispor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Burak Yılmaz ile de galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı takımın başında 13 maça çıkan Burak Yılmaz, 3 galibiyet alabildi. Bu 13 maçta 6 beraberlik alan Kayserispor, 4 kez de mağlup oldu. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez kazandı. Sadece Ankaragücü maçını kazanabilen sarı kırmızılılar, Antalyaspor, Beşiktaş, Hatayspor ve Karagümrük maçlarından beraberlikler alırken Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını da kaybetti.
Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 iç saha maçında 8 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. - KAYSERİ