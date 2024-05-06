Kayserispor, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı

Kayserispor, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan'ın bu sezon yönettiği maçlarda Kayserispor, hiç galip gelemedi. Atilla Karaoğlan, hakemlik tarihinde 12 kez Kayserispor maçı yönetti. Kayserispor, bu maçlarda 7 beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un ligin 20. haftasında İstanbul'da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Galatasaray maçını ve geçen hafta Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Karagümrük maçını yönetti. - KAYSERİ