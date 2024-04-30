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Kayserispor - Karagümrük Süper Lig Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor ile Karagümrük arasındaki Süper Lig maçının 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacağını duyurdu. Kayserispor Kulübü ise maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Bilet fiyatları 38 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor ile Karagümrük arasındaki Süper Lig maçının 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacağını duyururken, Kayserispor Kulübü de maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı.

Süper Lig'in 34. haftasını galibiyetle kapatan iki ekip Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Karagümrük arasındaki müsabaka 4 Mayıs cumartesi günü oynanacak. Enertürk Enerji Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 19: 00 olarak açıklanırken bilet fiyatları da belli oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kayserispor - Karagümrük maçı biletleri 38 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Güney ve Kuzey tribün bilet fiyatları 38 TL olarak belirlenirken, doğu alt 75 TL, doğu üst 50 TL olarak belirlendi. Batı üst 100 TL, batı alt tribün bileti 150 TL'den satışa sunulurken, batı balkon bileti 200 TL, misafir tribün biletleri de 49 TL'den satışa sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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