Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 2 ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. - KONYA