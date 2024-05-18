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Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Konyaspor maçı şifresiz mi? #9917

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Trendyol Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kayserispor Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Kayserispor Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kayserispor Konyaspor maçı şifresiz mi? Kayserispor Konyaspor maçı hakemi kim? Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

KAYSERİSPOR KONYASPORMAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor Konyaspor maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Konyaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR KONYASPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor Konyaspor karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Kayserispor Konyaspor Kayseri Gündem Spor Haberler

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