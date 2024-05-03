Atilla Karoğlan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor
Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Karagümrük maçına atanan Atilla Karoğlan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor. Karoğlan, hakemlik tarihinde 11 kez Kayserispor maçı yönetti ve bu maçlarda 6 beraberlik, 5 yenilgi aldı.
Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Karagümrük maçına atanan Atilla Karoğlan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor.
Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Karagümrük maçına atanan Alilla Karaoğlan'ın orta hakem olarak sahaya çıktığı maçlarda sarı kırmızılı ekip galibiyet alamadı. Atilla Karaoğlan, hakemlik tarihinde 11 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 6 beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un son olarak ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Galatasaray maçında düdük çalmıştı.
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri ise şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-2
Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Fenerbahçe 0-4
Giresunspor-Kayserispor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Fenerbahçe-Kayserispor 2-1
Manisa FK-Kayserispor 3-3
Kayserispor-Kasımpaşa 1-1 - KAYSERİ