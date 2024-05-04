Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından, alınan beraberlikten tatmin olduklarını söyledi. Vukas, maça mükemmel başladıklarını ifade ederek, gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından, "Beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Hari Vukas, maça mükemmel başladıklarını ifade ederek, alınan 1 puandan dolayı tatmin olduklarını söyledi. Vukas, "Sezon genelinde özellikle son dönemlerde kaçırdığımız gol fırsatları bize çok puana mal oldu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslına bakarsanız ilk yarıya mükemmel giriş yaptık diyebilirim, erken bir şekilde golü bulduk. Sonrasında rakibimiz topla daha fazla oynadı. Bilal'in çıkardığı bir pozisyon dışında rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde ilk yarıyı kapattık. İkinci yarıda sahaya enerji koymak, oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Rakibimiz 1-1'i yakaladı, sonrasında çok önemli bir gol fırsatını değerlendiremedik ve akabinde maç 2-1 oldu. Ama kopmadık, mücadele etmeye devam ettik, 2-2 yaptık. Maçın sonuna doğru da rakibimiz 10 kişi kaldı. Üzerine gittik, denedik. Onlar da iyi savunma yaptı. Dolayısıyla bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Kayserispor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu? Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title