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Kayserispor, Karagümrük maçını kazanarak kümede kalmayı garantilemek istiyor

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçını kazanarak puanını 43'e yükseltmek ve kümede kalmayı garantilemek istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçını kazanarak puanını 43'e yükseltmek ve kümede kalmayı garantilemek istiyor.

Süper Lig'in 34. haftasını Pendikspor galibiyeti ile noktalayarak 40 puana erişen Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Ligde 6 maç sonra kazanarak moral bulan Kayserispor, Cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçından da galibiyetle ayrılıp puanını 43'e yükseltmek istiyor.

34 hafta sonrasında topladığı 40 puanla 12. sırada bulunan Kayserispor, ligin ilk yarısında yenildiği Karagümrük'ü bu kez taraftarının desteği ile mağlup edip kümede kalmayı garantilemek hedefinde. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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