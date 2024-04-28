Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'in 34. Haftasında Pendikspor, Kayserispor'u Konuk Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor ile Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Musamba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunu sonrasında Murat Akça'nın indirdiği topu altıpas çizgisinin sağ tarafında alan N'diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada N'diaye'nin kaptırdığı topta ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Nazon'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

31. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında altıpas çizgisi üzerinde Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'diaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Diaby, Welinton, Efe Sayhan, Eze, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Boa Morte, Ramazan Civelek, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kartal Yılmaz, Bahoken, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: N'diaye (dk. 7) (Pendikspor), Boa Morte (dk. 45+2) (Kayserispor)

Sarı kart: Bourabia (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Pendikspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title