Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
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Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu

Bahçelievler'de korkarak yol kenarında park halindeki otomobilin tekerleğinin yanına saklanan kediyi, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı.

Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
09.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:11

Bahçelievler'de korkarak yol kenarında park halindeki otomobilin tekerleğinin yanına saklanan kediyi, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı. Kedinin aç ve çok korktuğunu belirten Başkan Bahadır, talimat vererek kedinin hayvan bakım evinde tedavi altına alınmasını sağladı.

Bahçelievler Belediyesi temizlik ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde çalışırken, akıcı trafikten korkup yol kenarındaki bariyerlerin arasına saklanan yavru kedinin sesini duyarak fark ettiler. Ekipler kediyi çıkarmaya çalışırken bu sırada olay yerine belediye ekiplerini denetlemeye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır geldi. Başkan Bahadır, ekiplerden olayın detayını öğrendi.

Başkan Bahadır, önce kedinin sıkıştığı bariyerlerden çıkmasını sağladı. Daha sonra korkan kedi park halinde olan bir otomobilin yanına giderek tekerleğine saklandı. Belediye Başkan Dr. Hakan Bahadır, tekerlek boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Elleri ile yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Başkan Bahadır, daha sonra kedinin tüm bakımlarının yapılması için belediye ekiplerine teslim etti.

Başkan Bahadır, "Kedimiz küçük yavru bir kedi. Yardım edelim dedik, park halindeki arabanın lastiği ile jantın arasına girdi. Oradan da çıkardık. Titriyor hem aç, hem de susuz. Herhalde hasta, gözlerinde de enfeksiyon var. Belediyemizde, veteriner hekim arkadaşlarımız var. Onlara teslim edeceğiz, muayenesi yaparlar, ilaçlarını aşısını verirler" açıklamasını yaptı.

Kedi daha sonra bakımları yapılmak üzere Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım evinde bakıma alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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