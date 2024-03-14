Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartmanın Tuvalet Duvarı Yok

Bahçelievler'de, yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım tamamlandıktan sonra bitişiğindeki 5 katlı apartmanın 3. katına ait tuvaletin duvarının olmadığı görüldü.

Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, "Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar" dedi.