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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar oyunu kullandı

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na gelen Alemdar, oyunu 1076 nolu sandığa attı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Alemdar, gazetecilere, bugünün demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Ülkenin her noktasında sandıkların kurulduğunu belirten Alemdar, "İnsanlarımız tercihlerini yapmak için akın akın oy kullanacakları sandıklara doğru gidiyor. Sabah teşkilatımızın sevkiyatını yaptıktan sonra sandık müşahitlerimizin, sandık başkanlarımızın okullarına ulaşmalarının ardından eşim ve çocuklarımla okula geldik, oyumuzu kullandık. Şimdi buradan ayrılıp görevimizin başına döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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